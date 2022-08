Sirigu-Napoli, è fatta! Domani le visite, contratto di un anno con opzione

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha chiuso per Salvatore Sirigu. Il portiere, svincolato dopo l’ultimo anno trascorso al Genoa, era in attesa di definire la sua prossima squadra. Il club azzurro ha chiuso l’accordo e sono previste per domani le visite mediche. Per l’ex portiere anche del Paris Saint Germain, pronto un contratto fino al 2023 con opzione per quello successivo. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, sui suoi canali social.