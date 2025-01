Skriniar, idea sempre aperta: ci sono due difficoltà da superare

Non arrivando Danilo, il Napoli ha due strade: trattenere Rafa Marin e prendere un altro difensore. Tra i nomi emersi in questi giorni c'è quello di Milan Skriniar, che lascerà il PSG in prestito, ma il club parigino deve sbloccare un altro slot per il prestito, prima deve sbloccare quello per Kolo Muani con la Juventus. A complicare l'operazione c'è anche l'ingaggio faraonico percepito dall'ex Inter, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il direttore sportivo Manna si confronta con Conte per elaborare la strategia di reazione alla beffa Danilo, l'ipotesi del prestito di Skriniar dal Paris Saint Germain è complessa per il costo dell'ingaggio. Il PSG inoltre dovrebbe far rientrare un giocatore in prestito all'estero per liberare uno slot' chiarisce il quotidiano.