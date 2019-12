Sky - Amrabat, il Napoli alza l'offerta e supera l'Inter: ora si può chiudere, i dettagli

Sofyan Amrabat (23) resta uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli. Il club partenopeo sta lavorando in questi giorni proprio per mettere le mani sul giocatore marocchino. Giuntoli ed il ds del Verona D'Amico stanno parlando proprio in queste ore, come riportato anche dal portale gianlucadimarzio.com, in vista della sessione di mercato di giugno: "La distanza economica fra le parti adesso è veramente minima. Il Verona vorrebbe 17/18 milioni ma l’offerta del Napoli si è alzata ed è arrivata sui 12+3 di bonus, quindi ci siamo quasi e settimana prossima ci può essere affondo decisivo tra i club. Poi, in un secondo momento, sarà il momento di passare al lato giocatore perché tra il Napoli e Amrabat ancora un accordo non c’è.

Tuttavia, nonostante l'incontro di giovedì fra Verona e Inter, gli azzurri sono in pole. Amrabat quest’anno ha già giocato con due squadre, cioè Brugge e Verona. E quindi non può trasferirsi già a gennaio. Il Napoli lo bloccherebbe per giugno, in modo da anticipare la concorrenza per il classe 1996".