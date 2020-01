Sky - Amrabat, l'Inter si tira fuori: può dire sì alla Fiorentina che deve soddisfare il Verona

Clamorosi aggiornamenti arrivano in merito alla trattativa tra il Napoli e Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino del Verona non ha infatti ancora dato il suo assenso al trasferimento al Napoli per giugno, con il club di De Laurentiis che aveva già trovato l'accordo per giugno 2020. Come riferito nel corso di Calciomercato - L'originale su Sky Sport, si sarebbe inserita una nuova contendente tra il club azzurro e il calciatore: la Fiorentina. La proposta dei viola sembra intrigare maggiormente il giocatore dell'Hellas, al punto di aver già raggiunto l'accordo. La squadra di Commisso dovrà presentare un'offerta però pari, se non superiore, al Verona per accaparrarsi il marocchino.

INTER FUORI DAI GIOCHI - Intanto, l'agente di Amrabat ha parlato anche con l'Inter, che però si è chiamata fuori per il centrocampista. I nerazzurri stanno però valutando un altro profilo