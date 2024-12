Ultim'ora Sky - Caprile può salutare a gennaio: possibile scambio di portieri col Cagliari

Elia Caprile potrebbe salutare il Napoli già in questa finestra invernale di calciomercato. Le parole del suo agente nella giornata di oggi avevano già dato un chiaro segnale: il ragazzo cerca più spazio, non si accontenta di fare il secondo a Meret. E così spunta una possibilità di scambio di portieri con il Cagliari.

Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, anche il club sardo ha un estremo difensore in uscita: si tratta di Simone Scuffet. Il classe 1998 è scivolato indietro nelle gerarchie tra i pali del Cagliari, ora il titolare è Sherri e per questo avrebbe mostrato la volontà di trasferirsi a gennaio. Si incontrano così queste due situazioni che fanno nascere l'ipotesi di uno scambio, sottolineando che il Napoli ed Antonio Conte, avendo una sola competizione da giocare, pare accetterebbero di lasciare andare Caprile per permettergli di trovare più spazio.