Ultim'ora Sky - Contatto Conte-Adeyemi! Il Borussia fissa il prezzo: si aspetta l'ok del giocatore

La trattativa per Alejandro Garnacho è in stand-by a causa delle richieste elevatissime del Manchester United che il Napoli non intende accontentare. A quel punto il club azzurro ha virato forte su Karim Adeyemi. Il Napoli è andato avanti oggi nella trattativa per il classe 2002. Intanto il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo: serviranno 52.5 milioni (bonus compresi) per prelevarlo. Questa, dunque, riferisce Sky Sport, la cifra che il Napoli dovrà sborsare per il calciatore.

Adeyemi, al momento, non ha ancora dato il via libera finale. C’è stato nella giornata oggi però un contatto diretto con Antonio Conte per fargli capire il progetto sportivo per lui in caso di arrivo in Italia. Non solo Napoli. Sul calciatore c’è anche il Chelsea, che lo vorrebbe per giugno. Il Napoli capirà nei prossimi giorni quanto insistere e se andare eventualmente su giocatori alternativi.