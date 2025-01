Ultim'ora Sky - Danilo, niente Napoli: ha scelto il Flamengo per motivi familiari

Sembrava tutto pronto per l’approdo a Napoli di Danilo, calciatore che dopo la sfida che andrà in scena sabato al Maradona tra gli azzurri e la Juventus si svincolerà dai bianconeri, invece c’è un clamoroso ribaltone dell’ultim’ora.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, è infatti tramontata la pista che portava al difensore classe 1991. Il centrale ha scelto di tornare in Brasile, al Flamengo, per motivi familiari. L'ex Manchester City e Porto non resterà dunque in Italia e lascerà l'Europa dopo ben 13 anni.