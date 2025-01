Sky DE - Pressing per Zhegrova che apre al Napoli: contatti con l'agente

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, fa sapere che il Napoli sta mostrando un concreto interesse per Zhegrova del Lille. Nonostante il presidente della società francese lo abbia blindato, il club azzurro ci prova e i contatti vanno avanti.

"Il Napoli ha un interesse concreto per Edon Zhegrova. Sono in corso colloqui con il suo agente, Hasan Cetinkaya. Il Napoli è anche in contatto con il Lille. Attualmente, il club francese sta bloccando l'affare, ma Zhegrova è aperto al trasferimento. L'ala 25enne è sotto contratto fino al 2026. Una situazione da tenere d'occhio attentamente".

