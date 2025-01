Sky - Garnacho, il Napoli non l’ha mollato: contatti con l’agente, la situazione

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Il Napoli non ha assolutamente mollato Garnacho, anzi i contatti sono proseguiti anche nella giornata di oggi, soprattutto con l’entourage del giocatore. Il piano del Napoli è quello di chiudere l’accordo economico con Garnacho, perché poi il giocatore possa andare a forzare il Manchester United ad andare via e per abbassare le richieste che sono giudicate fuori mercato dal Napoli. Anche perché il Chelsea non si è ancora palesato, si parla molto che vuole soffiarlo al Napoli, ma il giocatore sta dando priorità al Napoli e fino a questo momento non ha avuto contatti col Chelsea.

E’ vero che il Napoli non può stare lì ad aspettare che lo United abbassi le pretese, quindi sta andando avanti anche sull’ipotesi Adeyemi, parlando col Borussia Dortmund, gli agenti del giocatore e col calciatore stesso. Adeyemi una settimana fa non voleva saperne di trasferirsi adesso, voleva aspettare l’estate anche per una situazione familiare particolare, ha un figlio in Svizzera. Negli ultimi giorni ha dato una minima apertura. Quindi su questo il Napoli sta lavorando, intanto per trovare una accordo economico anche con Adeyemi. Giocando su questi due tavoli e cercando di cogliere l’opportunità che ritiene migliore dal punto economico e tecnico, ovviamente dopo Napoli-Juventus”.