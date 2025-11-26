Ultim'ora Sky - Gilmour soffre di pubalgia: è in Inghilterra per un consulto

"Gilmour soffre di pubalgia e si trova in Inghilterra per fare un ulteriore consulto per pianificare i tempi di recupero e la terapia. Spinazzola potrebbe tornare disponibile per la trasferta dell’Olimpico". Queste alcune novità di Massimo Ugolini, giornalista Sky, sul rientro degli infortunati per il Napoli. Tra le altre novità, Meret ha tolto il gesso, Lukaku invece potrebbe rientrare a questo punto per il 7 dicembre contro la Juventus al Maradona.

Ieri Conte ha parlato anche di un altro infortunato, l'ultimo, Gutierrez: "Miguel ha avuto questa distorsione, non sto a dire quante settimane sono, perché il ragazzo ha grande volontà e è molto dispiaciuto per quello che è accaduto. Quindi mi ha detto che lui in due settimane recupera, il dottore non pensa che in due settimane possa recuperare", le sue parole.