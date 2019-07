Sky - Il Napoli ha definito l'arrivo di Elmas del Fenerbahce, le cifre. Rog all'Eintracht

Il Napoli sta chiudendo in queste ore per Elif Elmas, centrocampista classe '99 del Fenerbahce. Il club azzurro ha trovato l'accordo per una cifra di circa 15mln di euro più bonus e ora vanno limati solo alcuni dettagli con l'entourage del talentuoso macedone per poi arrivare agli annunci ad inizio settimana. Il giocatore è stato richiesto fortemente da Davide e Carlo Ancelotti. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che ha aggiornato anche la situazione di Marko Rog che finirà all'Eintracht Francoforte.