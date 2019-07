Sky - Il Napoli pronto a prendere Icardi: l'argentino ora valuta l'ipotesi, resta in corsa la Juve

Mauro Icardi è il nome tornato in orbita Napoli nelle ultime. L'attaccante argentino sembra ormai in procinto di lasciare l'Inter, e ci sono diversi club interessati. Come rivelato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli sarebbe disposto ad un sacrificio per l'attaccante sia per l'ingaggio che per il trasferimento. Si attende l'apertura del giocatore che, fino a qualche settimana fa, scartava l'ipotesi Napoli mentre adesso pare stia cominciando a valutare l'idea. L'Inter accetterebbe il Napoli per chiudere subito, ma l'incontro delle scorse ore tra Paratici e Wanda Nara ha lasciato intendere che i bianconeri sono ancora in corsa.