Sky - Il Napoli stringe per Reguilon: passi avanti nella trattativa col Real, le ultime

Contatti continui tra il Napoli e Sergio Reguilon. Le parti, al lavoro da giorni per cercare un accordo, hanno raggiunto un'intesa sull'ingaggio che il giocatore classe 1996 ora di proprietà del Real Madrid andrebbe a percepire in azzurro. Ulteriori passi in avanti nelle ultime ore, il Napoli sta provando ad accelerare a che col Real Madrid per regalare un rinforzo importante alla difesa di Rino Gattuso. Il club spagnolo lo valuta non meno di 20-25mln di euro. Lo riporta Sky Sport.