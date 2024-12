Sky - Il Napoli vuole Danilo, nell’affare può rientrare Raspadori! Due le alternative

Il Napoli aveva già deciso di agire sul mercato di gennaio acquistando innanzitutto un difensore centrale, ma da ieri l’intervento è diventato più urgente e necessario. L’infortunio di Buongiorno, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, costringe il club a cambiare strategia e ad accelerare le trattative per individuare un rinforzo già pronto da consegnare a Conte.

L'identikit, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il Napoli l'avrebbe già individuato in Danilo, ma bisognerà capire la volontà del calciatore stesso, con Raspadori sullo sfondo come possibile opzione di scambio per la Juventus. Il polacco Jakub Kiwior (ex Spezia) piace, ma i primi approcci con l'Arsenal non hanno generato grande ottimismo. E poi c'è l'ex Lazio Luiz Felipe, svincolato dall'Al-Ittihad: potrebbe rappresentare un'opzione ma, al momento, non è in cima alla lista del ds azzurro Giovanni Manna.