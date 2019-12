Sky - Incontro con il Celta Vigo, Lobotka è sempre più vicino! Cifre e dettagli della trattativa

Il Napoli stringe per Stanislav Lobotka. Stando a quanto riferito da Sky Sport, è in corso l'incontro con il Celta Vigo e le parti si sarebbero sensibilmente avvicinate. Il summit è in corso a Madrid, dove c'è Maurizio Micheli per la dirigenza azzurra e il direttore sportivo del club spagnolo. La società partenopea ha chiaramente espresso la volontà di chiudere, di trovare un'intesa, spera che la sua offerta sia accettata, ma sarà il presidente del Celta Vigo a dire l'ultima parola.

CIFRE E DETTAGLI - Il Napoli ha ufficialmente presentato un’offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Celta ha abbassato le sue pretese a 20 milioni senza bonus. Parti che dunque si stanno avvicinando, alla ricerca dell’intesa totale che ancora comunque non c’è, va infatti trovata la cifra giusta per arrivare alla fumata bianca. Ma si può dire che pian piano il centrocampista slovacco si sta sempre più avvicinando all'azzurro.