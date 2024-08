Ultim'ora Sky - Incontro Napoli-Chelsea, manca ancora accordo per Lukaku: divergenze sulla formula, le ultime

Sono giorni caldissimi per il futuro di Romelu Lukaku. Oggi a Londra è andato in scena un incontro tra Napoli e Chelsea per provare a trovare un’intesa. Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, è volato in Inghilterra per tentare di definire la trattativa, ma al momento manca ancora l’accordo. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che il summit non ha portato alla fumata bianca.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale scrive: "Lukaku è ormai da mesi l'obiettivo individuato dal Napoli per l'attacco, e ora gli azzurri vorrebbero chiudere, nonostante ancora non si sblocchino le situazioni in uscita per Victor Osimhen. L'incontro tra i direttori dei due club è stato piuttosto complicato: si sono evidenziate delle divergenze legate alla formula del potenziale trasferimento del belga. Sicuramente le parti si riaggiorneranno, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto".