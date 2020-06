Sky - L'ultima idea è la stellina Szoboszlai: avviati primi contatti col Salisburgo

Il Napoli continua a lavorare sul fronte mercato soprattutto sui giovani talenti del futuro. Il nome nuovo, come riferisce la redazione di Sky Sport, è Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, visto all'opera già contro il Napoli nella fase a gironi della Champions League.

CHI E' SZOBOSZLAI - Centrocampista classe 2000, con presenze già nella nazionale ungherese. Dominik Szoboszlai, è una mezz'ala che, all'occorrenza, può fare anche il centrocampista centrale. Era nel famoso 'pizzino' che il ds della Juventus Fabio Paratici lasciò in un ristorante. In passato è stato trattato anche dal Milan. Il Napoli può vantare ottimi rapporti con il Salisburgo in vista degli affari poi sfumati come Haland e Lainer.

OBIETTIVO DA PERCORRERE - Come riferisce la redazione di Sky, è un'idea forte del Napoli, un obiettivo che si vuole percorrere, magari negli ultimi giorni di mercato. Non rappresenta una priorità, ma è un giocatore di grande talento su cui il Napoli ha messo gli occhi.