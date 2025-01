Sky - Manna, pranzo con l'agente di Comuzzo: dopo l'accordo, offerta alla Fiorentina

vedi letture

Il Napoli fa sul serio per Pietro Comuzzo, 19 anni, difensore della Fiorentina. Secondo Sky Sport c'è un incontro in corso in questi minuti tra il ds del Napoli Manna e l'agente del centrale. "Il direttore sportivo Giovanni Manna è a pranzo con l’agente di Pietro Comuzzo: una volta definito l’accordo economico per lo stipendio, il Napoli presenterà una nuova offerta alla Fiorentina", scrive Gianluca Di Marzio.

"L’obiettivo è quello di creare una linea giovane e italiana per il presente e per il futuro con Alessandro Buongiorno. I contatti con la società viola procedono. Intanto, gli azzurri continuano i contatti anche con il Manchester United per Alejandro Garnacho", ha aggiunto il giornalista esperto di mercato.