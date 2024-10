Ultim'ora Sky - Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo, ma resta fuori dalla lista Serie A

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 18:50 In primo piano

Come riferito da Sky Sport, dopo essere rimasto fuori dalla lista per la Serie A nelle prime settimane di questa stagione, Mario Rui è rientrato in gruppo e si sta allenando con la squadra.

L'esterno portoghese del Napoli, infatti, è rimasto fuori dalla lista per la Serie A e nonostante il rientro con la squadra e in gruppo, non è stato al momento reintegrato nelle liste degli azzurri di Antonio Conte.