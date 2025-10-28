Ultim'ora Sky - McTominay e non Elmas! Poi quattro cambi: la probabile formazione

Scott McTominay titolare contro il Lecce secondo Sky Sport. Non Elmas dal 1' dunque come si pensava all'inizio e come era trapelato nelle ultime ore. Svelate quelle che potrebbero essere le scelte di Conte per la partita di questo pomeriggio con quattro cambi rispetto a sabato ovvero Beukema, Lang, Lucca e Olivera. Ecco la probabile:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Conte.