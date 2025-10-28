Rigore assegnato al Lecce dal VAR, ma ci pensa Milinkovic-Savic! Si resta sullo 0-0

Al 57' Milinkovic-Savic salva il Napoli parando un rigore a Camarda! Al 53' era stato fischiato un fallo di mano di Juan Jesus in area di rigore, la decisione era arrivata dopo un consulto dell'arbitro Collu con il Var e la review al monitor. Tante le proteste degli azzurri e del brasiliano per un tocco lieve e da distanza ravvicinata.

