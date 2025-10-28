Retroscena Conte: la frase urlata a Hojlund al 90' di Napoli-Inter

vedi letture

"Rasmus, forza eh: rientra in pista" dice Conte a Hojlund al termine della partita vinta dal Napoli contro l'Inter. A riprenderlo è Dazn con lo speciale Bordocam appena mandato in onda. Il danese ha saltato le ultime tre partite, proprio Conte aveva parlato per lui di affaticamento dopo gli ultimi impegni con le nazionali. Hojlund sta per tornare, è stato convocato per Lecce anche se dovrebbe partire solo dalla panchina. Possibile il rientro dal 1' per la partita di sabato al Maradona contro il Como.