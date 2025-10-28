Ufficiale Conte ritrova Rrahmani e Hojlund: entrambi in panchina contro il Lecce

Tutto confermato: turnover per il Napoli contro il Lecce ma la notizia più bella è la presenza in panchina sia di Rrahmani che di Hojlund. I due sono recuperati e dunque pronti a scendere in campo quando Conte lo riterrà opportuno. Ecco la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. A disp: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.