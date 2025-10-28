Infortunio De Bruyne: Dazn rivela la confessione immediata fatta ai medici

Bordocam, lo speciale di Dazn, racconta Napoli-Inter con immagini inedite. Come il momento dell'infortunio di De Bruyne. Conte esulta subito e si gira e non si accorge dell'infortunio. Poi quando capisce per qualche secondo rimane immobile, chiede solo al suo staff: "De Bruyne?", mentre Politano è il primo a chiedere l'ingresso dello staff medico.

"De Bruyne respira a fatica e si appoggia a Di Lorenzo nascondendo la testa. Il belga per minuti muove la testa e non dice una parola. Come se non volesse crederci", dice Davide Bernardi di Dazn. Poi il medico gli chiede: "Hai sentito lo strappo?", "Sì", risponde Kdb che in braccio allo staff medico rifiuta la barella e poi si siede sul mezzo e sotto la maglia nasconde sofferenza e forse lacrime.