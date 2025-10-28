Dazn con Bordocam: "Piccolo allarme al flessore per McTominay contro l'Inter"

Oggi alle 15:20Notizie
di Fabio Tarantino

Retroscena Dazn con Bordocam, lo speciale con le immagini inedite di alcune partite di Serie A. Si analizza Napoli-Inter di sabato. C'era stato un piccolo allarme in occasione del rigore dell'Inter. Mentre l'arbitro va al Var, McTominay si tocca il flessore della coscia sinistra e a Conte dice: "Il mio flessore mi si sta indurendo", le sue parole all'allenatore del Napoli. Allarme poi subito rientrato con McT che resterà in campo per tutta la partita. Oggi contro il Lecce però Conte dovrebbe concedergli un turno di riposo. 
 