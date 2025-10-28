Foto “Kiricocho!”, Lautaro 'scaglia' maledizione argentina sul rigore di De Bruyne

“Kiricocho!” ha urlato Lautaro Martinez sabato pochi secondi prima del rigore trasformato da De Bruyne contro l'Inter al Maradona. Le immagini del match di sabato hanno proprio inquadrato il momento in cui l'argentino ha pronunciato quella frase. Una sorta di 'maledizione', come si legge sui social della Lega Serie A, con Kdb che dopo il gol ha subito avvertito il problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Ora per lui stop molto lungo.