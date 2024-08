Sky - McTominay solo domani a Roma: ultimi documenti da sistemare con lo United

vedi letture

Era atteso nella giornata di oggi, precisamente stasera, a Roma per le visite mediche, ma Scott McTominay arriverà probabilmente domani. Come riporta Sky Sport infatti i due club, il Napoli e il Manchester United, stanno ancora sistemando i documenti e dunque non è ancora arrivato l'ok per il suo viaggio in Italia. Che verrà rimandato solo di un giorno. Lo scozzese è atteso domani per visite mediche e firma sul contratto.