Sky - Mertens-Napoli, dialogo riaperto per il rinnovo: il belga vuole restare in azzurro

Dopo l'ammunitamento e le continue polemiche delle scorse settimane, sono diversi i giocatori azzurri che potrebbero lasciare Napoli alla fine della stagione. Uno di questo sembrava potesse essere Dries Mertens, anche se pare che nelle ultime ore ci siano dei segnali concreti di avvicinamento tra il giocatore ed il Napoli: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato l'Originale", non sarebbe ancora finita tra Mertens ed il Napoli: "C'è chi pensava ad un addio certo a fine stagione, in questi giorni di fatto Mertens potrebbe già firmare con un'altra squadra, ma non sarà così. Il giocatore continua a voler restare a Napoli. Arrivano segnali anche da parte del club per una sorta di pace, si stanno riparlando, il dialogo per un rinnovo di contratto è ancora aperto".