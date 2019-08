Sky - Napoli-Llorente, agente atteso a Roma per chiudere l'accordo: da Icardi nessuna apertura

Giornata importante in chiave Fernando Llorente: l’agente dello spagnolo è atteso a Roma - secondo quanto riferisce Sky Sport - ed è possibile un incontro con gli azzurri per definire l’accordo. Icardi, infatti, continua a non aprire all’addio all’Inter. Dopo l’incontro con la dirigenza, l’attaccante argentino ha confermato la sua decisione di rimanere a Milano, mentre la società gli ha ribadito che non fa più parte del progetto. Continua il braccio di ferro tra le parti.