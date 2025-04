Sky - Napoli-Torino, Conte ha deciso: nuovo modulo e Olivera difensore centrale

Con cinque giornate alla fine del campionato, in casa Napoli è il momento della massima concentrazione. Domani sera, contro il Torino al Maradona, ci sarà il settimo sold-out consecutivo. Un pubblico caldo e carico, pronto a spingere gli azzurri verso un sogno.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Antonio Conte cambierà nuovamente sia sistema di gioco che interpreti. La grande novità riguarda la difesa: Buongiorno non è ancora rientrato pienamente in gruppo, per cui si va verso la soluzione con Olivera difensore centrale in un modulo che può oscillare tra 4-4-2 e 3-5-2. Escluso, dunque, Rafa Marin, che torna in panchina dopo la buona prova di Monza. A centrocampo Anguissa favorito su Gilmour, mentre in attacco, vista l’indisponibilità di Neres, torna titolare Raspadori, accanto a Lukaku.

NAPOLI (4-4-2), probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.