Sky - Napoli-United, non c'è accordo per Garnacho: i dirigenti inglesi lasciano l'Italia

vedi letture

Non c’è ancora accordo tra Napoli e Manchester United per l’arrivo in azzurro di Alejandro Garnacho. Secondo la redazione di Sky Sport, è terminato da pochi minuti il secondo incontro in due giorni tra le parti per arrivare ad un’intesa economica a quanto pare ancora distante. I due club si riaggiorneranno ma intanto il club azzurro torna a parlare col Borussia Dortmund di Adeyemi.

Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio: "I due club, dopo essersi incontrati martedì 21 gennaio con i Red Devils che hanno ridimensionato le proprie richieste, passando dai 75 milioni iniziali a una cifra intorno ai 65 milioni, si sono rivisti nella giornata di oggi.

Attualmente, il Napoli si mantiene su un’offerta tra i 50 e i 55 milioni, ma la distanza tra le parti si è ridotta. Nel secondo incontro tra le parti, in particolari i due direttori sportivi non si è arrivati però a un accordo definitivo. Dopo il secondo incontro tra le parti, rimane distanza tra Napoli e Manchester United dal punto di vista economico.

Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di trovare un’intesa economica, con i dirigenti dei Red Devils intanto lasceranno Milano per tornare in Inghilterra".