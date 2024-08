Sky - Osimhen lascia Castel di Sangro da solo in taxi, ADL prova ad anticipare Lukaku: la situazione

vedi letture

C’è un accordo triennale con Romelu Lukaku. Evidentemente non c’è ancora quello con il Chelsea.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato Sky a Castel di Sangro Francesco Modugno: "Chi domani andrà al Maradona tutto esaurito per la sfida di Coppa Italia col Modena non vedrà Victor Osimhen, che non sarà neanche convocato. Oggi ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro da solo in taxi, ormai è fuori dal progetto del Napoli. La situazione di mercato resta aperte e resta la grande questione da risolvere. Da strategia doveva e dovrebbe essere ancora il grande finanziatore del mercato, perché il Napoli ha finalizzato i suoi investimenti. Quindi Lukaku sul quale il presidente De Laurentiis si sta muovendo per anticipare i tempi.

C’è un accordo triennale con Romelu Lukaku. Evidentemente non c’è ancora quello con il Chelsea, ma c’è la voglia di darlo a Conte che aspetta il suo centravanti. C’è la volontà di sbloccare la situazione senza restare prigionieri della situazione Osihhen che resta ferma e che aspetta una soluzione. Sarà il PSG? Da quelle parti si erano già mossi, offerta da 150mln un anno fa, qualche mese fa sono arrivati a 220mln per cercare di portare a Parigi sia il nigeriano che Kvara, ma il rifiuto del Napoli ha reso i rapporti molto complicati. C’è l’Arsenal che stima Osimhen, ma non è l’unico obiettivo. Ci sarebbe poi il mercato arabo che però tenta relativamente l’attaccante. In sintesi Osimhen è fuori, c’è Lukaku ma manca l’intesa col Chelsea, fermo su una valutazione di 35mln di euro alla quale il Napoli non si è ancora avvicinato (siamo a 25mln più bonus)”.