Sky - Osimhen, ora ci sono tutte le firme: manca solo l'annuncio!

Per Victor Osimhen al Napoli, per chi non lo avesse ancora capito, è tutto fatto, ed ora anche gli ultimi dettagli sono stati ultimati. Le firme sui vari documenti legati alla trattativa sono state tutte apposte, come riportato dal giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Cosa manca dunque? Soltanto l'annuncio ufficiale, il famigerato tweet da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per dichiarare ufficiale l'acquisto del nigeriano Victor Osimhen, il più costoso nella storia del club partenopeo.



Questo l'approfodimento sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio: "Osimhen sarà un giocatore del Napoli. Manca solo l'ufficialità, ma non ci sono più dubbi. Dopo i passi avanti decisivi della giornata di ieri, l'attaccante ormai ex del Lille verrà presto presentato come nuovo acquisto del club di De Laurentiis. Sono infatti stati firmati tutti i documenti contrattuali, comprese le parti relative all'agente. L'annuncio dovrebbe essere previsto comunque per la giornata di domani, a meno che non venga anticipato di qualche ora.

All'interno dell'operazione per l'attaccante, c'è un giovane del Napoli che fa il percorso inverso. Si tratta di Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000, che si trasferirà in Francia".