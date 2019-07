Sky - Per Elmas mancano solo le firme! Il Fenerbahce non l'ha convocato per l'amichevole

"Elmas-Napoli, ci siamo. L'accordo con il giocatore c'è e anche quello con il Fenerbahce, mancano solo le firme". Lo annuncia l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio attraverso il suo portale di calciomercato. "Che la trattativa sia a buon punto - sottolinea Di Marioz - e vicina alla sua conclusione lo testimonia anche la decisione della società di non convocare il centrocampista per l'amichevole in programma oggi contro il Bulsapor. Un segnale inequivocabile che per il macedone al Napoli manchi veramente pochissimo."