Sky - Petagna, è fatta: domattina le visite mediche ed arriverà a giugno

Fumata bianca per Andrea Petagna al Napoli. Il centravanti andrà a rinforzare il reparto offensivo degli azzurri per la prossima stagione (resterà in prestito alla Spal fino a giugno). Come riferisce la redazione di Sky Sport, chiusa l'operazione con il club emiliano per merito di un'offerta da 17 mln più 3 di bonus. Previste per domani le visite mediche