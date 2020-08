Sky - Rinnovo Gattuso, non c'è fretta: a Capri si è parlato di calciomercato

Gennaro Gattuso, Aurelio De Laurentiis e parte della dirigenza partenopea si trovano, come ormai noto, a Capri. In queste ore sono arrivate diverse conferme riguardo quello che sarebbe un vero e proprio accordo raggiunto tra le parti per il proseguimento dell'avventura di Rino Gattuso sulla panchina azzurra.



A frenare questo scenario, senza però riportare problematiche relative all'accordo per il rinnovo di Gattuso, è Gianluca Di Marzio, che attraverso il suo sito ufficiale spiega come l'accordo sia stato di fatto soltanto rinviato, pur restando un clima estremamente sereno in quel di Capri: "In un clima di grande cordialità fra le parti si è scelto di rinviare il discorso. Non c'è alcuna fretta di arrivare a una scelta definitiva e allora meglio parlarne più avanti.

Le parti hanno avuto modo di confrontarsi sulla stagione facendo un resconto dei risultati ottenuti e si è parlato anche di calciomercato.La finestra di trattative aprirà ufficialmente il 1 settembre e si lavora già per la nuova stagione.

Stasera la dirigenza del Napoli e Gattuso si ritroveranno a cena, ma non per discutere del contratto dell'allenatore. Non ci sono state frizioni, il clima è sereno. L'intenzione comune è non essere vincolati da accordi lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane. Per essere tutti più convinti di proseguire insieme.