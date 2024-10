Sky - Rinnovo Kvaratskhelia, distanza di 2mln: idea 'strategia' sulla clausola per chiudere

“Rinnovo Kvara? Le parti si incontreranno a fine ottobre per provare a trovare l’accordo". Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte per affrontare il tema relativo al rinnovo di contratto del giocatore di Conte.

"Al momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 milioni annui ma il calciatore ne chiede 8. Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra. A sbloccare la trattativa potrebbe essere un accordo sulla clausola: abbassare il valore della stessa per fornire al 77 una exit strategy abbordabile potrebbe essere la chiave di volta della lunga trattativa".