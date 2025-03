Sky - Ritorna la doppia seduta, Neres scalpita: Conte sembra aver scelto il modulo

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "David Neres scalpita, spinge, ha voglia con il suo talento e la sua qualità di ritrovare il campo. E’ una variabile, una soluzione in più, il Napoli con lui era quello del 4-3-3, quello primo in classifica, quello che prendeva pochissimi gol. Lui, che preferisce agire a destra per liberare il sinistro ma che a sinistra crea scompiglio, sforna continuamente assist. In questi quasi due mesi senza di lui Conte si è dovuto ingegnarsi, trovare qualcosa di differente. Questo Napoli, in questo momento è il Napoli di Raspadori e Lukaku, un 3-5-2 che spesso diventa un 4-2-4. La centralità di Raspadori in questo momento è quasi tutelata da Conte, che sta riflettendo, perché Neres il dubbio glielo mette quotidianamente.

Oggi, tra l’altro, doppia seduta, è tornata dopo un mese e mezzo. Un altro segnale di Antonio Conte. Doppie sedute significa: sala video, palestra, lavoro sulla forza, una razione importante sul lavoro tattico. Insomma si lavora in modo serio aspettando gli ultimi nazionali: Olivera, di rientro dalla Bolivia e con tutte le complicazioni di un viaggio lungo e 4.500 di altitudine, quindi presumibilmente stanco, e Anguissa, che non ha giocato nemmeno un minuto col suo Camerun sebbene avesse bisogno di mettere minuti nelle gambe, è reduce da un lungo stop.

Qualche acciaccato e qualche affaticamento pure c’è, ma la sensazione è che Conte possa riproporre per la quarta volta lo stesso Napoli: quello col doppio play, Politano equilibratore della squadra e il centravanti grosso, Lukaku, e Raspadori che ha avuto in Kean il suo Lukaku in Nazionale. Potrebbe essere questo l’assetto del Napoli contro il Milan, però con quel Neres che è un giocatore importante e sarebbe una faticaccia tenerlo ancora fuori”.