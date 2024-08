Sky - Si avvicina Arthur in prestito! Accordo in chiusura con la Juve: le ultime

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 20:09 In primo piano

Nuova idea del Napoli per il vice Lobotka: si tratta di Arthur Melo, esubero della Juventus. I dirigenti del club partenopeo ne hanno parlato in queste ore col suo procuratore facendo un primo sondaggio.

I primi incontri hanno subito portato a un'intesa, per il prestito secco. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono stati avviati i primi contatti anche con la Juventus: i due club sono al lavoro per trovare una quadra sullo stipendio. Un'operazione a sorpresa nel pomeriggio che si sta concretizzando. Il centrocampista brasiliano, dopo la stagione alla Fiorentina in prestito, è tornato alla Juventus, senza però mai fare parte del progetto tecnico di Thiago Motta.