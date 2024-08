Sky - Si sbloccano le uscite: Cajuste al Brentford e Gaetano al Parma, i dettagli

Il mercato del Napoli in uscita prende quota con diversi giocatori che possono salutare nelle prossime ore: dopo diverse proposte rifiutate, Jens Cajuste sembra essersi convinto: è vicinissimo alla cessione in Premier League al Brentford. Anche un altro centrocampista azzurro, Gianluca Gaetano, è sempre più vicino a lasciare il Napoli con destinazione Parma.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, riferisce su X le ultime su entrambe le trattative: "Quasi chiusa la cessione di Cajuste al Brentford. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, mentre Gaetano è sempre più vicino al Parma". Con queste due cessioni il Napoli può accontentare Conte sulle alternative in mediana con Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone che sono in attesa di poter sposare il progetto azzurro.