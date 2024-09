Sky - Sospiro di sollievo per Kvara: solo una botta da smaltire, le ultime

Oggi alle 19:11

L'attaccante del Napoli aveva rimediato una botta nella gara tra Albania e Georgia, in cui era uscito dal campo al 75'.

Sospiro di sollievo per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli aveva rimediato una botta nella gara tra Albania e Georgia, in cui era uscito dal campo al 75'.

Il georgiano era atteso nella giornata di oggi in Italia dove sono state valutate le sue condizioni. Nessun infortunio per lui, solo una botta da smaltire in vista della trasferta di Cagliari di domenica prossima. A riferirlo sul proprio sito, é il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.