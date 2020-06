Solo un pazzo poteva pensare una cosa del genere. Che José Maria Callejon avrebbe salutato nel silenzio, ieri, contro la Spal, archiviando da solo, senza tifosi, sette anni che sono stati indimenticabili. Eppure stava per succedere, epilogo scongiurato dallo spagnolo che ha scelto di proseguire gratis fino ad agosto, senza pretendere null'altro se non una copertura assicurativa per evitare pericoli e conseguenze negative in caso di infortunio. Lo spagnolo, sereno, ha giocato una grande partita, ha segnato un bel gol, si godrà gli ultimi mesi in azzurro - perché il rinnovo, quello vero, è distante - in attesa del Barcellona, la grande sfida, forse la sua ultima partita col Napoli. Gattuso ha capito la situazione, ieri in conferenza ha detto: "La storia non si può cancellare in un attimo". Aveva ragione.