Sorpresa Anguissa, Tmw: “Spunta la Juve? Ma ADL vuole blindarlo”

Frank Zambo Anguissa, out da novembre, è pronto a rientrare. Oggi sarà di nuovo in panchina contro il Torino al pari di De Bruyne. Intanto, come per McTominay, anche per lui il Napoli lavora al rinnovo di contratto. La trattativa con i suoi agenti può riprendere come svelato dalla redazione di Tmw con un articolo a firma di Marco Conterio secondo cui sul giocatore potrebbero esserci altri club, come ad esempio la Juventus.

Futuro Anguissa, spunta la Juve? Il punto

Tmw scrive: "Tra novembre e dicembre scorso sembrava che tutto fosse arrivato a dama: nuovo accordo prolungato fino al 2028, un anno in più rispetto a quello attuale (il Napoli aveva esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto) a cifre importanti. Poi lo stop, le parti si sono riaggiornate al post recupero e... Ci siamo. Siamo al momento in cui l'agente Maxime Nana e il Napoli si vedranno per provare a ridefinire i contorni del rinnovo. Sarà sempre nell'intorno dei 4 milioni di euro? Lo scenario è cambiato? Sono entrate in gioco altre società (la Juventus?), pronte a corteggiare l'africano in vista della prossima stagione? Anguissa è considerato dalla società di Aurelio De Laurentiis un perno del progetto. Ma l'infortunio è certamente un fattore che le parti, tutte quelle in causa, considerano anche in chiave rinnovo".