Spalletti a Dazn: "Gara mai in discussione! Rigori? Siamo organizzati bene. Su Kvara..."

Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria.

TuttoNapoli.net

Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Ho visto una squadra molto matura, una squadra che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare complicata. Ci hanno messo la testa, non l'abbiamo mai messa in discussione".

Che leader è Osimhen? "Ha un modo di stare in campo dove si va a prendere tutte le responsabilità, le caratteristiche che ci vogliono in una partita le usa tutte. Ultimamente ha più attenzione in quelli che devono essere i movimenti da coordinare con tutta la squadra, è un calciatore forte. Ci sono molti leader che sono più taciturni ma nella pratica hanno quella stoffa lì".

Come siete organizzati nei rigori? "Siamo organizzati bene, il secondo lo doveva battere Elmas. Il primo uguale, ho detto chi lo doveva battere poi si sono messi d'accordo in un altra maniera quindi siamo organizzati bene".