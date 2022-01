Spalletti a Dazn: "Osimhen e Insigne in panchina perché non hanno i 90', li utilizzerò in corsa"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima della sfida contro la Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Non parte dall'inizio Osimhen, come Insigne, Petagna, Politano. Io ho grandissimo rispetto per questi calciatori, ma devo averlo anche per gli altri. Si deve considerare tutto. Insigne e Osimhen non possono avere i 90' nelle gambe perché vengono da stop più o meno lunghi, con le cinque sostituzioni preferisco averli a disposizione a gara in corso per un minutaggio ridotto".

Abbondanza in tutti i reparti? "Dall'inizio a ora non ho mai avuto abbondanza, mi sono mancati calciatori da tutte le parti. Oggi ho recuperato qualcuno, ma poi bisogna averli in condizione. E mi piacerebbe averli tutti a disposizione".

Un pensiero per il ritorno di Walter Sabatini? "E' il più forte direttore che ho avuto, ul guru dei direttori. Basta guardarlo negli occhi e ti perfora con lo sguardo".