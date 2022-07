Spalletti a KK: "Test per corsa e ritmo. Gaetano molto bene, su Elmas e Ambrosino..."

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato il 2-2 nel test amichevole contro l'Adana Demirspor

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato il 2-2 nel test amichevole contro l'Adana Demirspor: "Il test è andato bene, nessuno si è infortunato e contro queste squadre abituate alla lotta è sempre pericoloso. Siamo arrivati a questa partita dentro una scaletta di allenamenti mettendoci questa come se fosse un test per andare avanti nel lavoro. La squadra come corsa ha sviluppato ha i suoi metri, come ritmo poteva qualche volta risparmiarsi senza andare a prenderli alti con alcune imbucate prese e corse a perdifiato fino in area di rigore. Non ci siamo risparmiati, abbiamo sbagliato gol abbastanza facili e poi ci sono stati i due rigori dove noi abbiamo un po' di responsabilità. Mi aspettavo più qualità quando avevamo palla. Bastava fare i gol facili e la partita avrebbe preso un altro ritmo.

Abbiamo diviso le formazioni, Gaetano non lo avevo mai fatto giocare da titolare nelle due precedenti e ha fatto molto bene, Elmas l'ho messo a sinistra ma so che può giocare anche al centro, abbiamo voluto dare un premio ad Ambrosino, gli è servito per farsi un'esperienza e capire quali sono le differenze dei livelli.

Kim? Sono contento perché è un bravissimo ragazzo e un buon calciatore, va valutato nel nostro campionato ma appena l'ho conosciuto si percepisce che ha un carattere di quelli che si vuol mettere a disposizione, è uno che esegue, tu dimmi e io vado e questo per un allenatore è bellissimo. Poi è fisico, è sufficientemente tecnico, ha carattere e forza".