Spalletti, dovunque si parla di Spalletti. Dei cambi tardivi, dell’atteggiamento troppo passivo, delle frecciate a De Laurentiis che nella giornata di martedì ha incontrato al Britannique. È finito nel mirino Luciano, perché qualche errore di valutazione l’ha commesso anche lui, ma non è che va davanti alla telecamera a fare penitenza. Come sempre in questi casi, fare un passo indietro può risultare utile e funzionale ad analizzare la situazione che tiene banco in queste ore.

Spalletti può davvero essere messo in discussione? Sì, certamente. Si possono eccome commentare le sue mosse, le sostituzioni che non convincono, un gioco che non ha avuto quella crescita sperata dopo gli ottimi segnali della prima parte del campionato.

Rispondere affermativamente alla prima domanda, porta però alla seconda questione. Il Napoli deve valutare la possibilità di sostituire Spalletti in estate? Anche in questo caso la risposta è altrettanto perentoria: NO, certamente.

Bisogna tornare alla scorsa estate, al post traumatico di Napoli-Hellas che sembrava essersi abbattuta l’apocalisse. Una mazzata terrificante, che Spalletti con sagacia ha saputo far assorbire a squadra e tifoseria, riportando il giusto entusiasmo che ha portato la squadra ad essere in lotta per il vertice sino a queste ultime giornate.

L’obiettivo dichiarato, ma non certo scontato, era il ritorno in Champions League dopo due anni di assenza che hanno inciso su bilancio e programmi. A meno di clamorosi tonfi, Spalletti è lì, ad un passo dal tagliare il traguardo. La sua conferma si renderà necessaria, per dare continuità che ha vissuto a singhiozzi nel triennio che si sono quasi equamente divisi Ancelotti e Gattuso. Nell’estate in cui il Napoli dirà addio a diversi pezzi della sua storia recente (Insigne, Ghoulam, Ospina e non solo), a questa squadra servirà la stabilità che Spalletti ha mostrato di saper dare. In un contesto simile, dunque, Spalletti andava sostituito in un solo caso: non avesse centrato l’obiettivo Champions.