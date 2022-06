Spalletti avvisa i tifosi: "Tutti si aspettano che ci ripetiamo, ma sarà difficilissimo tornare in Champions"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "Quando alleno una squadra, questa e i suoi calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza è l'essere in una città che ha una passione infinita per questi colori e per l'ambizione del fare cose importanti. Bisogna stare al gioco e prendersi le responsabilità che chiede la piazza. Napoli merita una squadra di alto livello com'è già. Abbiamo tutti delle aspettative. Vogliamo offrire calcio.

Vista la stagione scorsa con grandi partite, stando in zona Champions dall'inizio e rimanendoci fino alla fine. Ci sono state gare in cui potevamo fare di più e fanno male se ci ripensiamo. Il percorso però è e rimane importante. Adesso tutti si aspettano tutti che venga riproposto lo stesso tipo di percorso ma non sarà facile. Ripartiremo alla pari e rientrare fra le prime quattro sarà difficilissimo.

L'uscita dal basso con il portiere è il futuro. Dire il contrario è un messaggio sbagliato che si dà ai giovani. In futuro andrà a giocare anche fuori dalla lunetta dell'area di rigore. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi. Per un gol preso da un errore con i piedi del portiere ne fai 10 perché cominci bene l'azione".