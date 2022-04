Spalletti, fuori il coraggio: gli esterni sono un disastro e Osimhen-Dries segnano 1 gol ogni 30'

La squadra di Luciano Spalletti non riesce a cambiare passo in casa, nonostante il sold-out a Fuorigrotta, e trova la quinta sconfitta interna in campionato

Il Napoli inciampa sul più bello e lo fa ancora una volta al Maradona. La squadra di Luciano Spalletti non riesce a cambiare passo in casa, nonostante il sold-out a Fuorigrotta, e trova la quinta sconfitta interna in campionato che significa incredibilmente settimo rendimento interno (29 punti) a fronte invece del migliore rendimento d'Italia in trasferta (37 punti con una sola sconfitta). E la partita, nonostante la buonissima prova della Fiorentina di Italiano che concretizza quasi ogni azione creata, è tremendamente simile alle altre sconfitte interne col Napoli che non la sblocca dopo un buon inizio, va sotto al primo tiro subito e poi deve rincorrere concedendo troppi spazi in ripartenza, pagando a quel punto anche la frenesia negli errori individuali di Mario Rui sul secondo gol e di Rrahmani in uscita sul terzo.

Cambi e sterilità degli esterni

Considerando gli spazi che concede la Fiorentina nella prima mezz'ora, sono evidenti i limiti in questa stagione di gran parte dell'attacco, a partire dagli esterni con Politano (2 gol su azione) e soprattutto Insigne (1 gol su azione) che sbagliano ogni scelta o conclusione e lasciano troppo isolato lì davanti Osimhen, servito poco e male. Tutt'altro che positivo anche il momento di Zielinski a fronte di elementi sicuramente più consistenti in questo momento ma che restano dietro nelle gerarchie. E la soluzione, come accaduto anche nell'ultima in casa con l'Udinese, arriva anche stavolta soltanto nella ripresa.

Mertens ed Osimhen insieme?

Solo 170 minuti insieme, ma 6 gol realizzati con la media di una rete ogni 29 minuti. Ed anche con la Fiorentina s'è vista la differenza con l'impatto straordinario del belga e Osimhen più accompagnato e nel vivo del gioco. A fronte della stagione così negativa degli esterni, e dei gol che sono tutti raccolti in pochi uomini (Osimhen, Mertens, Fabian e Zielinski), la riflessione dovrà essere affrontata anche da Spalletti che per ora è trincerato dietro la parola equilibrio, ma il Napoli non realizza più clean sheet, non ha più la miglior difesa e soprattutto segna con pochissimi uomini.

Gol Napoli in campionato su azione

Osimhen 12

Mertens 7

Fabian 6

Zielinski 5

Lozano 4

Petagna, Rrahmani, Elmas 3

Koulibaly, Politano 2

Jesus, Di Lorenzo, Insigne 1