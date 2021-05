Spalletti ha firmato! E' il nuovo allenatore del Napoli, si attende solo l'annuncio

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli! Il tecnico ha firmato un biennale che lo legherà per i prossimi due anni al club azzurro: a confermare la notizia Gianluca Di Marzio di Sky Sport e la versione digitale del Corriere dello Sport.

Si attende solo l'annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che nel fine settimane dovrebbe essere a Napoli per stilare le prossime mosse del club, come spiega il Corriere dello Sport: "Sabato il presidente azzurro sarà a Castelvolturno per organizzare i lavori. Due le amichevoli in cantiere a luglio: a Londra con l'Arsenal e in Francia con il Lione".